Sarandi - Município tem dois casos com suspeita de Conoravírus

Publicado por Joel De Brito em 16/03/2020 - 14:03:05 .

Ambas as pessoas estão em quarentena

Uma fonte extraoficial informou ao DiárioRS, que procede a notícia de que há duas pessoas em Sarandi, com suspeita de ter contraído o Coronavírus (Covid-19).

Essa informação foi confirmada pelo Secretário de Saúde, Gilmar Picollo, no começo desta tarde, dia 16 de março.

O DiárioRS entrou em contato com o referido secretário, que participa nesta tarde, de um encontro na AMZOP em Seberi, justamente para tratar das ações de prevenção a serem tomadas pelos municípios da associação citada.

O secretário, em contato via Whatsapp, disse que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. Gilmar afirmou ainda que, não hã motivo para pânico e que as pessoas estão em quarentena em suas residências.

Ouça o aúdio enviado pelo Secretário Municipal de Saúde, Gilmar Picollo.

O Município de Sarandi fará após a reunião na AMZOP e no decorrer das horas, a publicação de um decreto com as medidas a serem tomadas para prevenção do Coronavírus.

Foto: PFarma

Joel De Brito/DiárioRS

COMO SE PROTEGER DO NOVO CORONAVÍRUS

