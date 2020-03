Siga nossa página

Sarandi - Município tem dois casos com suspeita de Coronavírus

Publicado por Joel De Brito em 16/03/2020 - 14:03:05 .

Ambas as pessoas estão em quarentena

Uma fonte extraoficial informou ao DiárioRS, que procede a notícia de que há duas pessoas em Sarandi, com suspeita de ter contraído o Coronavírus (Covid-19), um homem de 49 anos e uma mulher de 69 anos.

Essa informação foi confirmada pelo Secretário de Saúde, Gilmar Picollo, no começo desta tarde, dia 16 de março. Segundo ele, uma dessas pessoas, viajou recentemente para fora do Brasil, a outra ainda não há essa informação.

O DiárioRS entrou em contato com o referido secretário, que participa nesta tarde, de um encontro na AMZOP em Seberi, justamente para tratar das ações de prevenção a serem tomadas pelos municípios da associação citada.

O secretário, em contato via Whatsapp, disse que todas as medidas necessárias estão sendo tomadas de acordo com as orientações do Ministério da Saúde. Gilmar afirmou ainda que, não hã motivo para pânico e que as pessoas estão em quarentena em suas residências.

Ouça o aúdio enviado pelo Secretário Municipal de Saúde, Gilmar Picollo.

O Município de Sarandi fará após a reunião na AMZOP e no decorrer das horas, a publicação de um decreto com as medidas a serem tomadas para prevenção do Coronavírus.

Foto: PFarma

Joel De Brito/DiárioRS

COMO SE PROTEGER DO NOVO CORONAVÍRUS

