Região - Feiras, aulas e missas deverão ser suspensas

Publicado por Joel De Brito em 16/03/2020 - 18:03:20 .

Reunião na sede da Amzop definiu medidas para combater avanço do novo coronavírus; orientação é de que idosos não saiam de casa.

Uma série de medidas emergenciais foi aprovada por prefeitos integrantes da Associação dos Municípios da Zona da Produção (Amzop), em reunião extraordinária realizada na sede da entidade, em Seberi, na tarde de segunda-feira, 16.

Entre os principais encaminhamentos definidos está a suspensão de todas as aulas em escolas estaduais e municipais, incluindo creches, a partir de quinta-feira, 19. A medida vale, inicialmente, por 15 dias.

Além disso, grupos de terceira idade devem ter suas atividades encerradas pelos próximos 30 dias, e a orientação é de que os idosos não saiam de casa.

Por fim, eventos públicos também estão proibidos pelos próximos 30 dias, incluindo feiras e demais celebrações promovidas pelas administrações municipais. Já no caso dos eventos particulares, como missas, festas de comunidade, bailes e baladas, a sugestão é de que as prefeituras orientem os promotores a adiarem ou suspenderem as aglomerações. Há, ainda, a possibilidade do Ministério Público (MP) intervir judicialmente para que todos os tipos eventos não ocorram nos próximos dias.

Outra medida emergencial apontada na reunião foi levantada pelos prefeitos ao longo do encontro e acolhida pela Amzop. Viagens intermunicipais e interestaduais devem ser evitadas, e devem ocorrer apenas em casos extremos.

Texto: O Alto Uruguai

📸Fortaleza FM 89.9