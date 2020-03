Siga nossa página

Barra Funda - Prefeitura Municipal anuncia cancelamento da ExpoBarra 2020 e demais eventos em prevenção ao Coronavírus

Publicado por Thaís Girardi em 17/03/2020 - 11:03:19 .

A Prefeitura de Barra Funda juntamente com a comissão organizadora, comunicam o cancelamento da ExpoBarra 2020, que seria realizada nos dias 03,04 e 05 de abril, e demais eventos em prevenção ao Coronavírus. O objetivo é evitar aglomerações em locais públicos e minimizar o risco de contaminação.

“Em primeiro lugar vem nossa saúde”. Essa é a fala do prefeito Marcos André Piaia, durante reunião na tarde desta segunda-feira, 16 de março, ao anunciar as medidas tomadas pelo município como prevenção ao Coronavírus:

- Cancelamento da programação do aniversário do município;

- Cancelamento do Encontro Intermunicipal de Mulheres;

- Cancelamento das atividades dos grupos da 3ª idade;

- Suspensão das aulas na Rede Municipal de Ensino, a partir de quinta-feira, 19 de março;

- Suspensão dos Campeonatos de 48, Futebol de Campo e Bolãozinho;

- Suspensão das atividades da Escolinha de futebol;

- Ficam adiados o início dos Campeonatos Regionais de Futsal Adultos e também do Piazito.

E quaisquer eventos que aglomerem pessoas.

A decisão da Prefeitura vem ao encontro das medidas de prevenção diante da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), que todos os Municípios, Associações e Estados foram orientados a seguirem.

O vírus é transmitido por via aérea e por contato, a transmissão e contágio estão sendo muito rápidos e é importante evitar aglomerações de pessoas, lavar e esfregar bem as mãos com água e sabão, usar álcool em gel nós objetos e móveis de uso coletivo, manter o ambiente limpo, ventilado e higienizado e se tossir ou espirrar cubra o nariz e boca.

Todos contra o Coronavírus. A prevenção é fundamental!

Fonte: Julie Tomazi - AIP