Sarandi - Governo Municipal divulga ações de combate ao Coronavírus

Publicado por Joel De Brito em 17/03/2020 - 11:03:02 .

Na tarde da segunda-feira, 16 de março, aconteceu uma reunião extraordinária da Amzop (Associação dos Municípios da Zona da Produção), realizada na sede da entidade, em Seberi. Na reunião foram debatidas medidas de emergenciais de contenção ao COVID-19. Uma comitiva de Sarandi participou desta importante reunião.

Dessa forma, na terça-feira, após reunião com o secretariado municipal, representantes da ACISAR o poder público municipal decidiu seguir às orientações propostas pela Amzop, e aplicar algumas medidas de prevenção ao Coronavírus.

As medidas entrarão em vigor a partir de quinta-feira, dia 19, e são as seguintes:

*Suspensão das aulas nas escolas e creches da rede municipal de ensino (15 dias);

*Suspensão das atividades grupos da Terceira Idade pelo prazo de 30 dias e a recomendação é que os idosos permanecem em casa, uma vez que são os mais afetados pelo COVID-19;

*Suspensão dos grupos e oficinas vinculadas ao CRAS e Secretaria de Promoção Social, bem como as atividades da Hidroginástica Municipal;

*Suspensão de eventos públicos pelos próximos 30 dias, incluindo feiras e demais celebrações promovidas pela administração municipal;

*Suspensão de eventos esportivos por 30 dias;

*Suspensão de missas, cultos e celebrações pelos próximos 30 dias;

*Transporte de pacientes somente os de urgência e emergência;

*Orienta-se a população que evitem se deslocar até o Postão ou ESFs para consultas de rotina, mas somente casos selecionados com os seguintes sintomas: FALTA DE AR + FEBRE ACIMA de 37.8ºC + TOSSE.

Já no caso dos eventos particulares, festas de comunidade, bailes e baladas, a Prefeitura irá sugerir aos promotores a adiarem ou suspenderem as aglomerações. Esta sugestão também será enviada para escolas e creches particulares;

O Poder Público Municipal orienta os munícipes a não realizarem viagens intermunicipais e a buscarem os serviços de saúde apenas nos casos de urgência e emergência.

As medidas adotadas poderão ser prorrogadas.

Após a coletiva de imprensa que divulgou as ações supracitadas, o Governo Municipal realizou uma reunião com líderes religiosos, empresários e grandes empregadores do município e explicou as medidas.

Decom - P.m.Sarandi