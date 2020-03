Siga nossa página

Sarandi - Obras do Viaduto Edemir Castelli seguem em ritmo acelerado

Publicado por Thaís Girardi em 18/03/2020 - 09:03:04 .

Na manhã do último sábado, dia 14, a empresa Zanco Construtora LTDA (vencedora do processo licitatório) iniciou as obras de instalação das longarinas protendidas do viaduto Edemir Castelli.

Esta ação faz parte da 1ª etapa da edificação do viaduto que está sendo construído sob a ERS 404, na Vila Maria em Sarandi. Esta etapa da obra tem o valor de R$533.000,00.

Cabe salientar, que tal obra irá integrar de forma segura a comunidade sarandiense, em especial às famílias residentes na Vila Maria, Bairro Vicentinos, Parque Ipiranga e Santa Catarina. Trata-se de uma das maiores obras de segurança e de desenvolvimento do município.

Durante o final de semana, líderes do executivo, colaboradores do Governo Municipal e um grande número de munícipes estiveram visitando o local da obra e acompanhando os serviços.

