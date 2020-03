Siga nossa página

Confirmado o primeiro caso de coronavírus na região

Publicado por Joel De Brito em 18/03/2020 - 19:03:38 .

Foi divulgado na tarde desta quarta-feira (18) o primeiro caso decoronavírusconfirmado na nossa região.

A cidade onde a pessoa testou positivo é Serafina Corrêa. A informação foi trazida ao vivo durante um vídeo divulgado pelo Centro de Operações de Emergência COVID 19 da cidade de Marau.

No vídeo, a enfermeira da Vigilância em Saúde do Município, Lisiane Dalagnese, revelou que o paciente, de sexo e idade não revelados, teria viajado de Serafina Corrêa até uma empresa de Marau, junto com outros marauenses.

Dessa forma, todas as pessoas que tiveram contato com o paciente serão contatadas para dar as devidas orientações.

Fonte Radio Uirapuru

Foto Reprodução Internet