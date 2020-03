Siga nossa página

Liberato Salzano - Comunicado CORONAVÍRUS

CRIADO O COMITÊ EXTRAORDINÁRIO DE SAÚDE E DEFINIDAS AS DIRETRIZES PREVENTIVAS CONTRA O CORONAVÍRUS

Na de terça-feira, 17 de março, o prefeito municipal de Liberato Salzano, Gilson De Carli convocou secretários municipais de todas as áreas, profissionais da saúde, professores e diretores das escolas para uma reunião no gabinete para definir as medidas preventivas a serem tomadas contra o CORONAVÍRUS.

Considerando os avanços da pandemia COVID-19 e os recentes protocolos emitidos pela Organização Mundial da Saúde, pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde e pelo comitê Municipal de Atenção ao Coronavírus, após a reunião foram definidas diretrizes divulgadas em decreto, visando a contenção da propagação do vírus. Segue abaixo algumas das principais determinações:

Ficam suspensas, pelo prazo de 30 dias, as seguintes atividades:

Todas as atividades escolares da rede pública municipal de ensino a partir do dia 19/03/2020;

Eventos com aglomeração de pessoas;

Transporte de pessoas para consultas médicas, exceto casos de urgência e emergência;

Fica suspenso o atendimento na Unidade Básica de Saúde, mantendo apenas urgência e emergência e grupo de gestantes com as devidas precauções;

Em caso de dúvida sobre o CORONAVÍRUS ou se algum munícipe apresentar sintomas como: febre, dor de garganta, tosse seca, falta de ar ou diarreia, NÃO SE DIRIGIR AO POSTO DE SAÚDE, entrar em contato com a Secretaria de Saúde pelos telefones (55) 3755 1251 – (55) 3755 1005 ou ainda (55) 99915 1153.

