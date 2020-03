Siga nossa página

Palmeira das Missões - Prefeitura proíbe funcionamento do comércio

Publicado por Thaís Girardi em 20/03/2020 - 12:03:29 .

prefeito de Palmeira das Missões, Eduardo Freire, declarou nesta sexta-feira-feira, 20, que assinou um decreto determinando o fechamento do comércio na cidade a partir das 18h00 de hoje, como medida de enfrentamento ao Covid-19, o novo coronavírus. O decreto será emito ainda hoje.

Segundo o prefeito, as únicas exceções serão os serviços essenciais como farmácias, mercados, padarias e postos de saúde.

Continuarão funcionando em Palmeira das Missões:

· Hipermercados e supermercados;

· Padarias;

· Farmácias;

· Postos de gasolina;

Confira o comunicado:

Estamos comunicando o fechamento do Comércio em Palmeira das Missões, a partir das 18 horas de hoje. Somente permanecerão abertos os estabelecimentos com serviços de extrema necessidade como, por exemplo, Mercados, Farmácias, Postos de Combustíveis etc...

Essa medida visa resguardar a vida de nossos cidadãos e tem como base o principal instrumento de combate ao CORONAVÍRUS que é o ISOLAMENTO SOCIAL. As empresas recebedoras de grãos em virtude do período de safra poderão manter as suas atividades com contingenciamentos, assim como Indústrias e Obras. Salientamos também, que medidas mais duras poderão ser adotadas a qualquer momento. Com relação aos que não aceitarem o cumprimento, serão utilizadas as forças públicas de segurança. Essa medida tem como único objetivo preservar a saúde dos Palmeirenses. Contamos com a colaboração de todos.

Fonte: Jornal Tribuna da Produção