Siga nossa página

Sarandi - Secretaria Municipal de Saúde esclarece dúvidas

Publicado por Thaís Girardi em 25/03/2020 - 07:03:21 .

Secretaria Municipal de Saúde de Sarandi responde:

Por que a demora de alguns resultados de testes? Quais os prazos de recebimento dos resultados?

Os testes são realizados no Lacen (Laboratório Central do Estado), a média de tempo de testes passado ao município anteriormente foi de aproximadamente 4 dias, porém a espera têm sido bem maior pela enorme demanda de exames que eles estão realizando no estado inteiro. Hoje a média de tempo para os resultados têm sido de aproximadamente 7 dias. Acredita-se pelas normas e protocolos definidos pelo Estado que a maior demora de alguns resultados em relação à outros, se dê em função de triagem feita no laboratório das características do paciente suspeito, dados como idade, histórico de viagem, sinais e sintomas. Porém reforçamos que o município não tem nenhum controle sobre essa demora, os resultados retornam a nós por meio do sistema, o quel vêm sendo monitorado em tempo integral pela equipe da SMS.

Como os pacientes são triados para serem testados?

Segue-se as orientações do ministério da saúde, conforme os requisitos determinados pelo mesmo e o quadro clínico do paciente avaliado pelos médicos. Essa semana a SES determinou que apenas pacientes que se enquadrem em quadro compatível com internação hospitalar serão testados. Por isso nem sempre os profissionais do município podem definir/optar por realizar o teste no paciente.

Do que se tratam os casos divulgados como isolamento domiciliar?

Esses pacientes se tratam de pessoas que retornaram de viagens do exterior, interestadual ou intermunicipal e/ou casos suspeitos por apresentarem algum sinal e sintoma gripal que também se enquadre no quandro da Covid19, mas que não têm todas as características necessárias (segundo normas da Secretaria estadual de Saúde) para fazerem os testes. Os pacientes colocados nesse tipo de isolamento seguem sendo monitorados por telefone com seu quadro clínico. Sendo que esse quadro não pode ser divulgado por questões éticas.

Quando o município receber todos os resultados dos pacientes testados, se caso todos negativarem, podemos considerar que estamos sem casos de infectados?

Absolutamente não! Nosso município não está isolado, ou seja existem pessoas entrando e saindo da cidade diariamente, pois a administração municipal nem teria autonomia para fazê-lo. Visto que muitos pacientes podem ser portadores e transmissores e nem sequer apresentarem sintomas, nem imaginamos quem pode carregar e transmitir o vírus, por isso tão importante o isolamento social.

A Secretaria de Saúde gostaria de deixar um recado final:

Por mais que todos os profissionais e instituições de saúde de nosso município estejam 100% engajados na causa, nossa luta é contra um inimigo invisível e muitas vezes não detectado onde está! Estamos lutando para que nossa cidade tenha nenhuma ou pouquíssimos vítimas, mas para que essas não sejam da sua família é necessário que cada um faça sua parte, pois se perdermos 1 paciente e se tratar de quem você ama, nenhum esforço terá sido exagero, pensaremos que poderíamos ter cuidado mais!

Faça sua parte! Fique em casa!