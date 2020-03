Sarandi - Comunicado Oficial sobre o Coronavírus. Decreto será mantido no município

Publicado por Thaís Girardi em 25/03/2020



Na manhã de quarta-feira, dia 25, ocorreu uma reunião na Prefeitura de Sarandi entre o Governo Municipal, Poder Legislativo, ACISAR, Hospital Comunitário Sarandi (através do médico Fagner Tomasi), Secretaria Municipal de Saúde e Brigada Militar, a fim de debater sobre novas medidas de combate ao Coronavírus.

Após diálogo, e considerando as explanações técnicas dos profissionais da saúde, as autoridades definiram as seguintes medidas:

*Manutenção das medidas mencionadas nos Decretos de Calamidade Pública Nº3679, Nº3680 e Nº3683 até o dia definido de forma anterior, ou seja, o comércio e prestadores de serviços continuarão fechados até o dia 29 de março, exceto os serviços considerados essenciais, dispostos nos supracitados decretos.

*As escolas e Creches ficaram fechadas até segunda ordem;

*O município irá adquirir testes rápidos, que serão utilizados em pacientes que apresentarem sintomas do Coronavírus;

O Governo Municipal de Sarandi solicita que a população permaneça em isolamento social e realize os cuidados preventivos, especialmente com os idosos.

