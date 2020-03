Siga nossa página

Falência da Crehnor será revista pela Justiça

Publicado por Thaís Girardi em 25/03/2020 - 19:03:55 .



Decisão do STJ definirá se Lei das Falências se aplica à cooperativa de crédito de Sarandi

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) vai rever o processo de falência da cooperativa de crédito Crehnor, de Sarandi. O recurso especial foi aceito pela Corte esta semana. As decisões de liquidação da instituição, em primeiro e segundo grau, haviam sido deferidas no final de 2017.

De acordo com a advogada Juliana Biolchi, o juizado de primeira instância e o Tribunal de Justiça gaúcho embasaram os julgamentos na Lei de Falências (Lei nº 11.101). “Entendemos que essa norma não se aplica às cooperativas de crédito. Por isso, recorremos da decisão. A partir disso, o STJ vai apreciar a situação e definir pela aplicabilidade ou não da Lei de Falências a esse processo”, explica a sócia da Biolchi Empresarial, que impetrou o recurso.



Sobre a Crehnor



A Cooperativa de Crédito Rural Horizontes Novos de Novo Sarandi (Crehnor) foi fundada em 1996, em Sarandi, com atuação voltada à agricultura familiar e, mais recentemente, a programas de habitação. A instituição já chegou a contar com cerca de 25 mil associados, tendo um volume de recursos administrados de R$ 30 milhões e presença em 22 cidades gaúchas.

A crise da cooperativa começou em 2014, com a inadimplência dos mutuários. De lá para cá, houve a tentativa de fusão com outra instituição do mesmo segmento – sem êxito – e a tentativa de liquidação extrajudicial. Em março de 2017, o Banco Central decretou a liquidação da Crehnor. E, em setembro do mesmo ano, houve a determinação de falência pelo Tribunal de Justiça.