Sarandi - Doses da vacina contra a influenza esgotam no município

Publicado por Joel De Brito em 26/03/2020 - 11:03:28 .

Até o momento 1800 pessoas foram imunizadas na Campanha de Vacinação contra a Influenza, zerando o estoque de vacinas disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde para o município. As doses foram distribuídas e aplicadas no Postão, ESFs, e postos do interior.

Segundo a SES, novas doses serão recebidas a partir da quarta-feira, dia 01/04, por isso, pedimos aos idosos que ainda não foram imunizados, que são o público alvo dessa etapa da campanha, para ficarem em casa até que às novas doses estejam disponíveis para o município.

Salienta-se, que todos os idosos do município serão imunizados de acordo com o recebimento das novas doses, que são disponibilizadas pelo Governo do Estado do RS.

Decom - P.M.Sarandi