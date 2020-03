Siga nossa página

Sarandi - Município destina R$383.400,00 para o Hospital Comunitário Sarandi

Publicado por Joel De Brito em 27/03/2020 - 11:03:07 .

Recurso será utilizado no combate ao COVID-19

Tendo em vista a atual pandemia do vírus COVID-19 o município de Sarandi está destinando R$383.400,00 (trezentos e oitenta e três mil e quatrocentos reais) para o Hospital Comunitário Sarandi, a fim de combater a propagação do COVID-19 (Coronavírus).

O valor destinado é oriundo dos cofres do Poder Público Municipal e indicado pelo Poder Legislativo, por meio das emendas impositivas de bancada e de vereadores.

Cabe salientar que a utilização do valor, bem como a escolha de quais equipamentos adquirir, foi decidida pelo Hospital Comunitário Sarandi, ou seja, o valor será empregado nas ações e compras de equipamentos que o referido hospital optou.

Do valor total acima mencionado, R$130.000,00 serão usados para a compra de medicamentos, materiais de uso hospitalar e equipamento de proteção individual (EPIs).

R$188.400,00 serão destinados para garantir o pagamento dos serviços profissionais médicos terceirizados, nas especialidades do COVID-19.

Já para a aquisição de equipamentos hospitalares foram destinados R$65.000,00 e com esse valor serão adquiridos:

6 bombas de infusão peristáltica linear, num total de R$37.680,00;

3 compressores de ar e aspirador portátil para aspiração e nebulização, no valor total de R$8.190,00;

4 compressores de ar portátil com régua dupla acoplada para duas nebulizações simultâneas, no valor total de R$10.130,00;

2 aspiradores cirúrgico no total de R$9.000,00.

A destinação desses valores ao Hospital Comunitário Sarandi beneficiará toda a população sarandiense, uma vez que no município só há um hospital e este será fundamental no atendimento e controle do COVID-19.

