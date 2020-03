Siga nossa página

Palmeira das Missões - Município mantém fechamento do comércio e suspensão das aulas

Publicado por Joel De Brito em 29/03/2020 - 11:03:53 .

"A Administração Municipal de Palmeira das Missões, tendo em vista a manifestação de diversas entidades de classe deste Município, as orientações técnicas da OMS (Organização Mundial da Saúde) e demais profissionais da área, e o pronunciamento oficial neste sábado, 28 de março, do Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, o qual reforçou, baseado em critérios técnicos, a necessidade do isolamento social e a permanência da suspensão das aulas e atividades comerciais, RESOLVE prorrogar os efeitos dos Decretos Executivos nº 042/2020, 045/2020 e 051/2020, evitando assim a disseminação descontrolada do COVID-19 (novo Coronavírus) neste Município.

Desta forma, entendemos que este é o momento de preparar o sistema público de saúde para possíveis casos e tratamento de Coronavírus (COVID-19) no Município de Palmeira das Missões, zelando pela vida e saúde de nossa população.

Informamos ainda, que a situação de reabertura do comércio local será reavaliada ao final da próxima semana".

Assessora de Imprensa - Yasmin Mafalda