Sarandi – Decisão conjunta opta pela manutenção do comércio fechado, seguindo orientação técnica

Publicado por Joel De Brito em 29/03/2020 - 12:03:58 .

Em reunião no palácio municipal na manhã de domingo, dia 29, o Comitê de Crise, composto pelo Governo Municipal, Poder Legislativo, Acisar, Secretaria de Saúde, Polícia Civil, Brigada Militar e Hospital Comunitário Sarandi, optou prorrogar os decretos municipais Nº3680 e Nº3683 que prevê o fechamento do comércio. A prorrogação será, por enquanto, de mais 48 horas, seguindo orientação técnica da saúde pública.

Na terça-feira, haverá nova reunião para decidir quais ações que o município irá adotar, levando em consideração as orientações do Governo Federal, Ministério da Saúde, Governo do Estado e pela situação atual do município, conforme orientação técnica.

Confira os principais artigos da redação do Decreto Municipal Nº3680 e Nº3683 que prevê o Estado de Calamidade Pública, o fechamento do comércio entre outras providências.

DECRETO MUNICIPAL Nº3680

DECRETO MUNICIPAL Nº3683

Decom – P.M.Sarandi