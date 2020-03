Siga nossa página

Sarandi - O que pode e o que não pode com o novo decreto municipal

Publicado por Joel De Brito em 31/03/2020 - 20:03:09 .

Decreto 3694 de 31/03/2020 rãs alterações dos Decretos 3676, 3678 e 3679 todos de março de 2020.

O QUE PODE:

- Supermercados, farmácias, comércio, indústrias, construção civil, prestadores de serviço, desde que atentem com as normas sanitárias previstas no art. 2-A, além de manter uma distância mínima deb2 metros quadrados de uma pessoa pra outra;

-Academias, com restrições de horário , normas sanitárias e no máximo 3 alunos por professor num espaço que comporte o distanciamento de 2 metros quadrados entre uma pessoa e outra, além da higienização após cada utilização de cada equipamentos;

-salões de cabeleireiro e estéticas podem com horário diferenciado, restrições de higiene e atendimento com fluxo reduzido de pessoas ;

-Restaurantes, lancherias, padarias e similares , somente em sistema tele-entrega, atentando para condições de higiene , além de organização no caso de restaurantes de poder ser ocupado somente 50% do previsto no PPCI ou distância mínima de 2metros quadrados entre uma pessoa e outra;

- Bares tanto diurno como noturno, somente poderão ser abertos no sistema tele entrega e drive thru para venda de comida e bebida, não podendo de forma alguma ocupar espaço interno e sendo proibida a colocação de mesas e cadeiras nas calçadas;

-Velórios desde que não recebam pessoas em capacidade superior a 20% do previsto no PPCI, além da higienização;

- Bancos, Lotéricas e instituições financeiras , adequando-se ao fluxo de pessoas e normatizações sanitárias previstas no art. 2A do Decreto 3694.

TODOS OS ESTABELECIMENTOS QUE ABRIREM SUAS PORTAS DEVERÃO OBRIGATORIAMENTE RESPEITAR AS NORMAS SANITÁRIAS, DE HIGIENIZAÇÃO PREVISTAS NO DECRETO ESTADUAL 55.128 E ART. 2A DO DECRETO 3694, SERVIÇOS COM ESCALAS DE FUNCIONÁRIOS, ALÉM DE LIMITAÇÃO DE ESPAÇO E FLUXO DE PESSOAS NÃO PODENDO O DISTANCIAMENTO DE UMA PESSOA PARA OUTRA SER INFERIOR A 2 METROS QUADRADOS.

O QUE NÃO PODE:

- Abertura de Escolas e Creches públicas e privadas até 30/04/2020;

- Pubs, casas noturnas, boates e similares não poderão abrir de forma alguma;

- Realização de reuniões , celebrações de cultos e missas de forma preventiva para evitar aglomerações;

- Utilização de praças, parques, prédios público, ginásios públicos e privados;

- Fazer aglomerações em vias públicas , além de ser proibida beber na rua;