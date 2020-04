Siga nossa página

Governador Eduardo Leite anuncia fechamento do comércio em todo o território estadual até 15 de abril

Publicado por Joel De Brito em 31/03/2020 - 22:03:48 .

Na noite desta terça-feira (31), em uma live no canal oficial do Governo do Estado nas redes sociais, o governador Eduardo Leite (PSDB), anunciou que editou um novo decreto que será publicado amanhã, em edição extra do Diário Oficial do Estado.

O novo decreto determina o fechamento de todo o comércio até o dia 15 de abril. Os municípios que permitiram a reabertura das empresas terão que voltar atrás da decisão. As indústrias e construção civil poderão seguir decretos municipais.

Ainda não está claro quais atividades terão que permanecer paralisados, porém no texto estará especificado.

Fonte Rádio Uirapuru