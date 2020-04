Siga nossa página

Sarandi - Governo Municipal mantém autorização de reabertura do comércio

Publicado por Joel De Brito em 01/04/2020 - 00:04:23 .

A Administração Municipal de Sarandi, no dia 31 de março de 2020 emitiu o Decreto Municipal nº3694, no qual estão previstas normas flexibilizando a abertura para o comércio, indústrias, prestadores de serviço, além daqueles determinados como essenciais, pudessem a partir de hoje, dia 01, reabrir de forma gradativa seus estabelecimentos.

Contudo, na noite de hoje, o Governador do Estado, manifestou-se no sentido que o Governo Estadual, no dia de 01/04/2020 editaria um decreto no qual todo o comércio do Estado deveria se manter fechado até dia 15/04/2020.

Diante desse fato, o Prefeito Municipal Leonir Cardozo afirmou, que até normatização contrária, o Decreto Municipal nº3694 está em vigor, devendo ser atendido pela Comunidade Sarandiense, ou seja, tais estabelecimentos estão autorizados a funcionar.

Novas normatizações serão avaliadas na medida que surgirem.

Em suas redes sociais o prefeito de Sarandi declarou:

"A Administração Municipal de Sarandi comunica aos sarandienses, que expediu decreto autorizando o funcionamento dos estabelecimentos comercias e de prestação de serviços na tarde desta terça-feira, dia 31, portanto, cumpridas as normas previstas, o comércio e os estabelecimentos prestadores de serviço, estão autorizados a funcionar".

