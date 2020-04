Siga nossa página

Sarandi - Entenda como está funcionando o atendimento na Rede Municipal de Saúde

Publicado por Joel De Brito em 01/04/2020 - 10:04:41 .

A Rede de Saúde Municipal foi planejada com o intuito de evitar a contaminação em massa do COVID – 19

As pessoas que apresentarem sintomas de problemas respiratórios devem ligar para o telefone (54) 9 91879959, antes de se dirigir em qualquer serviço de saúde. Neste telefone as pessoas serão atendidas por profissional da saúde que irá orientá-los. Esses pacientes serão monitorados sobre sua evolução.

O CAMS, Postão de Saúde, foi estruturado de maneira a atender a população neste período que exige mais cuidado. ATENÇÃO: dirija-se à Unidade de Saúde sempre com um contato prévio, evitando aglomerações.

CAMS: 54 9 91879959;

ESF Vicentinos: 54 3361 1760;

ESF Santa Catarina: 54 3361 4195;

ESF Kennedy: 54 3361 4082;

Setor Administrativo da Secretaria de Saúde: 54 33611353.

O CAMS (Postão) foi dividido em duas entradas onde os pacientes com sintomas gripais serão atendidos obedecendo um fluxo, sendo que as demais urgências irão obedecer outro fluxo. Ao chegar à unidade o paciente será previamente orientado. Mas lembre, sempre mantenha um contato telefônico prévio.

Todas as unidades farão atendimentos reduzidos de acordo com a necessidade da comunidade. É importante ficar em casa! A chance de entrar em contato com pacientes contaminados é grande! É muito importante manter um fluxo ordenado neste momento.

Como ficam os atendimentos rotineiros?

Todas as unidades farão atendimentos reduzidos, por isso solicitamos o contato prévio. Atendimentos Eletivos e Exames que liberam no dia primeiro de cada mês, estão suspensos. Será comunicado previamente quando serão liberados.

SIGA AS ORIENTAÇÕES E COLABORE COM OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE.

DIRIJA-SE A UMA UNIDADE DE SAÚDE SOMENTE EM CASO DE REAL NECESSIDADE.

NÃO SE EXPONHA SEM NECESSIDADE ORIENTA-SE COM ANTECEDÊNCIA.

OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE ESTÃO DANDO O MÁXIMO PARA PRESERVAR A SUA VIDA!