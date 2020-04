Siga nossa página

Sarandi - Acisar solicita a prorrogação dos prazos para pagamento de impostos

Publicado por Joel De Brito em 01/04/2020 - 13:04:49 .

No dia de hoje, 01, a direção da Acisar realizou uma audiência com o Poder Executivo, oportunidade em que apresentou ações e pedidos para minimizar os prejuízos das medidas que impedem o livre funcionamentos dos estabelecimentos.

A associação solicitou a prorrogação do prazo para pagamento do ISS referente aos meses de março, abril e maio. Solicitou também, a alteração dos pagamentos para os mesmos prazos apresentados pelo Comitê gestor do Simples Nacional.

Alteração do prazo de vencimento das parcelas do ISS:

a) ISS VARÍAVEL: que as parcelas de competência de Março de 2020, Abril de 2020 e Maio de 2020, vincendas em abril de 2020, maio de 2020 e de junho de 2020, tenham seu vencimento prorrogado para setembro de 2020, outubro de 2020 e novembro de 2020, respectivamente.

b) Que os tributos municipais inseridos no Simples Nacional, sejam prorrogados nos mesmos vencimentos da Resolução 152/2020 do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN)."

