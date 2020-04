Siga nossa página

Sarandi - Governo Municipal e Acisar discutem alternativas para comerciantes e prestadores de serviços

Publicado por Joel De Brito em 02/04/2020 - 18:04:53 .

No final da tarde de quinta-feira, 02 de abril, o Governo Municipal de Sarandi reuniu-se novamente com a direção da Acisar, afim de deliberar sobre um Decreto Municipal, que está sendo adaptado ao Decreto Estadual do dia 1 de abril de 2020, que prevê o fechamento do comércio e prestadores de serviços para o atendimento ao público.

Por força de legislação, o município irá ter que acatar as determinações do decreto estadual, mas oportunizará aos comerciantes e prestadores de serviços as seguintes alternativas:

*Funcionar com atendimento interno, dispondo balcão ou objeto que bloqueie o acesso na porta do estabelecimento, podendo entregar produtos e receber pagamentos (o ingresso de pessoas dentro dos estabelecimentos fica estritamente vetado);

*Vendas por canais digitais;

*Disponibilizar vendas e condicionais com tele-entrega;

Em breve será divulgado o novo decreto na íntegra.

Decom - P.M.Sarandi