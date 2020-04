Siga nossa página

Constantina - Paciente com suspeita de Covid-19 falece

Publicado por Joel De Brito em 02/04/2020 - 19:04:11 .

O Comitê de Enfrentamento e Prevenção ao COVID-19, a Secretaria de Saúde do município de Constantina e o Hospital da AHCROS comunicam, com profundo pesar, o falecimento do paciente com suspeita de COVID-19, ocorrido no final da tarde de hoje, 02/04, na cidade de Passo Fundo.

Salienta-se ainda, que a Secretaria Municipal de Saúde aguarda o resultado do exame.

AIP - Constantina-RS