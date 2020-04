Sarandi - Imagem de confirmação de caso de Covid-19 não é do município de Sarandi-RS

Siga nossa página

Sarandi - Imagem de confirmação de caso de Covid-19 não é do município de Sarandi-RS

Publicado por Joel De Brito em 02/04/2020 - 22:04:06 .

Na noite de quinta-feira, dia 02, circulou nas redes sociais uma imagem que confirmava um caso de Coronavírus no município de Sarandi, entretanto, o município em evidência na imagem é o município de Sarandi, pertencente ao Estado do Paraná e não, obviamente, Sarandi-RS.

Em contato com o Secretário Municipal de Saúde, Gilmar Picollo, tivemos a explicação que a imagem não compreende a situação do município de Sarandi-RS, ou seja, não há casos confirmados de Covid-19 no município.

Confira a imagem que rodou nas redes sociais, mas que é referente ao município de Sarandi, no PARANÁ.

Joel De Brito - DiárioRS