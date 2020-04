Siga nossa página

Constantina - BOLETIM INFORMATIVO: NEGATIVO PARA COVID-19

Publicado por Joel De Brito em 03/04/2020 - 21:04:33 .

Em nota oficial divulgada pela Prefeitura de Constantina, (assim como ontem e divulgada por este veículo de comunicação) foi descartada a possibilidade de contaminação por Covid-19, do caso suspeito no município, e que infelizmente faleceu na quinta-feira, dia 02. Não há mais informações sobre a causa do óbito. Confira a nota da prefeitura.

"O Comitê de Enfrentamento e Prevenção ao COVID-19, a Secretaria de Saúde do município de Constantina e o Hospital da AHCROS comunicam, que o caso suspeito que aguardava resultado, foi NEGATIVO para COVID-19, conforme informado pelo Laboratório Central de Saúde do Rio Grande do Sul - LACEN."

AIP - Constantina-RS