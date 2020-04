Siga nossa página

Sarandi - Município prorroga prazo de vencimento de impostos

Publicado por Joel De Brito em 06/04/2020 - 12:04:45 .

O Governo Municipal de Sarandi, através do Decreto Municipal Nº3698, prorrogou os prazos de vencimentos de obrigações tributárias e não tributárias do ano de 2020, em virtude do Estado de Calamidade Pública, face a pandemia do novo Covid-19.

Confira os principais pontos do decreto.

Art. 1º - Ficam prorrogados os prazos de vencimento das obrigações tributárias e não tributárias do calendário de 2020, em razão da situação de calamidade no Município de Sarandi decorrente da pandemia causada pelo COVID-19 (novo Coronavírus), passando a respeitar as seguintes datas:

IPTU e Coleta de Lixo, em cota única com desconto de 10% com vencimento originalmente previsto para 10/04/2020, prorrogado para o dia 10/07/2020.

IPTU e Coleta de Lixo, em parcelas com vencimentos originalmente previstos para 10/05/2020, 10/07/2020, 10/09/2020 e 10/11/2020, prorrogados para 10/08/2020, 10/09/2020, 10/10/2020 e 10/11/2020.

Contribuição de Melhoria, com vencimentos originalmente previstos para abril, maio e junho de 2020 prorrogados por (03) três meses.

Financiamento habitacional, com vencimentos originalmente previstos para abril, maio e junho de 2020 prorrogados por (03) três meses.

Parcelamento de Tributos Municipais, com vencimentos originalmente previstos para abril, maio e junho de 2020 prorrogados por (03) três meses.

Dívidas Diversas com vencimentos originalmente previstos para abril, maio e junho de 2020 prorrogados por (03) três meses.

Taxa de Licenciamento Ambiental com vencimentos originalmente previstos para abril, maio e junho de 2020 prorrogados por (03) três meses.

Taxa de Fiscalização Ambiental com vencimentos originalmente previstos para abril, maio e junho de 2020 prorrogados por (03) três meses.

Taxa de Vistoria, em sua 2ª parcela originalmente prevista para 30/06/2020, prorrogado para 30/09/2020.

Taxa de Vistoria, com vencimentos originalmente previstos para abril, maio e junho de 2020 prorrogados por (03) três meses.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Fixo, em sua 2ª parcela originalmente prevista para 30/06/2020, prorrogado para 30/09/2020.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Fixo, com vencimentos originalmente previstos para abril, maio e junho de 2020 prorrogados por (03) três meses.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - Variável, do período de apuração Março/2020, Abril/2020 e Maio/2020, com vencimentos originalmente previstos para 15/04/2020, 15/05/2020, 15/06/2020, prorrogados para 15/07/2020, 15/08/2020, 15/09/2020.

