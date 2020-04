Siga nossa página

Sarandi - Vacinação contra o Influenza ocorre na quinta-feira, dia 09

07/04/2020

Novas doses da vacina contra a gripe Influenza estão sendo disponibilizadas para o município, por meio da Secretaria Estadual de Saúde. A vacinação contra a influenza será retomada em Sarandi na quinta-feira (09/04) e vai acontecer no CAMS (Postão), ESFs e no Posto de Saúde do Distrito de Barreirinho a partir das 07h30min. A vacinação acontece de forma rápida, no sistema drive-thru, ou seja, o paciente não precisa sair do carro para receber a imunização ou a pé, respeitando as normais de prevenção contra a Covid-19.

A vacina contra a gripe é muito importante para diminuir a incidência de infectados com Influenza. Essas pessoas deixam de procurar os prontos socorros dos hospitais, diminuindo a transmissão e aumentando a capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde.

