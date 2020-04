Sarandi - Coleta seletiva com Contêineres inicia dia 13 de abril

Publicado por Joel De Brito em 07/04/2020 - 10:04:43 .

O Poder Público Municipal, através do Departamento de Meio Ambiente, informa que a partir do dia 13 de abril, na próxima segunda-feira, estará em funcionamento a coleta seletiva contêinerizada, onde será atendida de início, a área central da cidade. Este novo sistema de coleta contempla acima de tudo a separação dos resíduos (orgânicos, recicláveis e rejeitos) objeto da coleta seletiva implantada há 3 anos.

Neste sentido, para atender de forma ambientalmente e legalmente correta, é que o Governo Municipal investiu em contêineres equipamentos para otimizar e dar eficiência na separação dos resíduos já realizada pelos munícipes.

A população que será atendida neste primeiro momento, deverá dispor de seus resíduos somente nos contêineres, por esta ser coleta mecanizada não será abrangida a coleta manual nestes locais.

Importante também informar, que os dias de recolhimento dos resíduos permanecem os mesmos, ou seja, quintas-feiras resíduos recicláveis e os demais dias resíduos orgânicos e rejeitos. Os contêineres ocuparão vagas de estacionamento.

Os estudos para estabelecer os locais de instalação se deram através do Departamento de Meio Ambiente e Departamento de Trânsito, e foram distribuídos de forma a atender com eficiência a população no entorno.

Para maiores esclarecimentos e no caso de dúvidas, o Departamento de Meio Ambiente é responsável pela gestão e funcionamento e estará disponível através do telefone 54. 991348250.

Todos juntos por um Sarandi sustentável!

Decom – P.M.Sarandi