DiárioRS e Grupo Instrumental de Galpão arrecadam 350 cestas básicas com LIVE

Publicado por Joel De Brito em Terça, 14 Abril 2020 11:23 .

Na noite de segunda-feira, dia 13, o DiárioRS e o Grupo Instrumental de Galpão realizaram uma LIVE em casa, com o intuito de levar a música gauchesca aos lares das famílias como forma de entretenimento, principalmente neste momento sombrio e de incertezas oriundos da pandemia do Covid-19.

Logo no início da LIVE, às 20:00 horas, o DiárioRS e o Grupo Instrumental de Galpão divulgaram que estariam coletando doações de cestas básicas para ajudar algumas instituições e as famílias auxiliadas por elas, de Sarandi, Rondinha e Ronda Alta, sendo elas: Lar do Idoso, Hospital Comunitário Sarandi, APAE, Lar de Menina e Patronato Júlio Maílhos de Sarandi, o Hospital Padre Eugênio de Rondinha e a Associação Amigos de Santa Ana de Ronda Alta, mantendedora do lar dos idosos e de um lar que abriga crianças no município.

A LIVE foi surpreendente, o DiárioRS montou uma estrutura com 3 câmeras, mais mesa de som, mesa de corte de vídeo e todos os aparatos técnicos para uma transmissão satisfatória e o Grupo Instrumental de Galpão demonstrou todo o talento, a afinidade musical e de amizade de seus integrantes, que foram brilhantes em suas apresentações.

No total mais de 03:00 horas de LIVE, com centenas de comentários, centenas de curtidas de compartilhamentos e mais de 30 mil pessoas alcançadas. Mas o melhor de tudo, uma arrecadação final de 350 cestas básicas. Um sucesso total.

As doações serão coletadas em Sarandi, na tarde de terça e quarta-feira, dias 14 e 15, na Follow, ao lado do Posto Cotrisal, em Rondinha as coletas acontecem também nesta terça e quarta-feira, no Mercado Cotrisal e na Farmácia Padre Manoel. Já na quinta-feira, dia 16, as doações serão entregues para as entidades supracitadas.

Em nome do DiárioRS e do Grupo Instrumental de Galpão, queremos demonstrar a nossa gratidão a todas as pessoas que contribuíram com a doação de cestas básicas, bem como as que prestigiaram a LIVE durante mais de 03:horas. Gostaríamos de agradecer também os apoiadores da ação: Cotrisal, Pipo Distribuidora de Carnes, Cesurg e Cresol.

Muito Obrigado.

CLIQUE AQUI E ASSITA A LIVE!

Joel De Brito/DiárioRS