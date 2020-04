Siga nossa página

Rondinha - Projeto de recapeamento asfáltico continua melhorando ruas da cidade

Publicado por Thaís Girardi em Quarta, 15 Abril 2020 09:12 .

Nesta semana, novas ruas da cidade de Rondinha estão recebendo recapeamento asfáltico em CBUQ e sinalizações de trânsito. As obras estão em plena execução melhorando o visual das vias e a trafegabilidade urbana. A nova etapa compreende a execução de 16.759,22 m² contemplando trechos da Avenida Sarandi, Travessa Santa Rita, Rua Monsenhor Scalabrini, Rua João Antônio Scorsatto e Travessa Dona Joaquina.

O valor total do investimento alcança o montante de R$ 622.970,46 tendo como executora da obra a empresa Contrubras Construtora LTDA, vencedora da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 02/2020.

O Prefeito Ezequiel Pasquetti salientou que conforme o planejamento da Administração Municipal esta é uma nova fase do projeto visando o recapeamento e asfaltamento de ruas do perímetro urbano. Enfatizou que as obras melhoram a vida da população, valorizam as propriedades e deixam a cidade mais bonita e organizada.

Fonte: Prefeitura Municipal de Rondinha/RS