Sarandi - Secretaria de Educação distribuirá alimentos para alunos da rede municipal

Publicado por Thaís Girardi em Quarta, 15 Abril 2020 09:32 .

Com o objetivo de assegurar a alimentação das crianças pertencentes a famílias de baixa renda durante o período de suspensão das aulas devido à Pandemia COVID-19, causada pelo novo Coronavírus e considerando a importância que tem a alimentação escolar para os estudantes de famílias carentes, o Poder Público Municipal de Sarandi, através da Secretaria Municipal de Educação, juntamente com o CAE – Conselho de Alimentação Escolar, está organizando uma forma de distribuição para que os alimentos cheguem até os alunos que mais precisam e que estejam matriculados na Rede Municipal de Ensino, seguindo o projeto aprovado pelo Senado Federal e Lei nº 13.987, sancionada pelo Presidente da República em 07 de abril de 2020.

Portanto, as famílias que têm filhos matriculados nas Escolas Municipais de Educação Infantil Dona Ruth, Vó Adélia, Bem-Te-Vi, Balão Mágico, Sonho de Infância e Paraíso da Infância, e nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental Maria Fortunata Armanini, Milton Alves de Souza, Pe. Luiz Vigna, Raimundo Lopes da Cunha e Vó Ana Prestes, podem entrar em contato com as direções das referidas escolas, a partir desta quarta-feira, dia 15 de abril até a sexta-feira, dia 17 de abril, no turno da manhã, das 08 às 11h30min, a fim de obter maiores informações e manifestar o interesse em receber os kits compostos por gêneros da alimentação escolar.

As equipes diretivas das referidas escolas, conhecedoras do contexto das famílias dos alunos também entrarão em contato através dos grupos de WhatsApp para garantir que todos os alunos que precisam, recebam o kit da alimentação escolar. Os fornecedores dos gêneros da alimentação escolar efetuarão a entrega nas próprias escolas e numa força tarefa, as equipes escolares organizarão os kits e entregarão às famílias.

Fonte: Decom – P.M.Sarandi