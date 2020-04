Municípios do interior do RS poderão flexibilizar abertura do comércio

Siga nossa página

Municípios do interior do RS poderão flexibilizar abertura do comércio

Publicado por Joel De Brito em Quarta, 15 Abril 2020 17:24 .

O governador Eduardo Leite anunciou, em coletiva presencial à imprensa nesta quarta-feira, que o governo estadual irá prorrogar o decreto estadual que prevê restrições ao funcionamento do comércio para as regiões metropolitanas de Porto Alegre e da Serra, onde é observado a maior incidência de casos de Covid-19. As demais cidades do Interior do Estado poderão flexibilizar a abertura de todos os setores do comércio, obedecendo os protocolos de higiene e proteção.

A nova determinação do governo foi tomada a partir de dois fatores: as conclusões da primeira etapa de estudo realizada pela Universidade Federal de Pelotas (Ufpel) e os números de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) dos hospitais da rede pública e privada do RS. A demora à adesão das instituições de saúde ao sistema de monitoramento de leitos foi levantada pelo governador Eduardo Leite nos últimos discursos. Até a tarde desta quarta-feira, 36 hospitais ainda não haviam inserido seus dados na plataforma digital. A determinação de restrição total às atividades consideradas não essenciais, como previa o decreto estadual anterior, fez com que gestores de diversos setores e entidades municipais pressionassem o executivo estadual por ações que freassem prejuízos à economia regional. Ainda que o governador reforçasse, em entrevistas, o poder de autonomia dos prefeitos na tomada de decisões "antipáticas" para salvar a economia dos municípios, foram poucos que tomaram a frente e compraram o conflito. Na terça-feira, o prefeito Ronie Mello já havia anunciado a publicação, para hoje, de um decreto municipal que determinou o retorno total e gradual das atividades de Uruguaiana. Cenário epidemiológico do RS Até esta quarta, já eram 88 o número de municípios gaúchos que registraram casos confirmados de coronavírus. Já as 19 mortes em decorrência da doença foram registrados em dez cidades distintas, sendo oito delas em Porto Alegre. Conforme o boletim atualizado da Secretaria Estadual de Saúde, a maior incidência de casos por 100 mil habitantes é na cidade de São Domingos do Sul, que possui três casos de Covid-19 até o momento. Porto Alegre ocupa o ranking da tabela de municípios com 346 casos de coronavírus reportados, seguido de Caxias do Sul com 36 pacientes e Bagé com 28 casos. O Rio Grande do Sul ocupa o 15º lugar em incidência populacional (100 mil habitantes) em comparação com todos os Estados do Brasil. Macrorregiões Confira a relação de macrorregiões de saúde do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do RS (Cosems-RS): • Macrorregião Centro-Oeste (Verdes Campos, Entre Rios, Fronteira Oeste), • Macrorregião Metropolitana (Belas Praias, Bons Ventos, Paranhana, Vale dos Sinos, Vale do Caí, Carbonífera, Poa/Metropolitana), • Macrorregião Missioneira (Sete Povos das Missões, Portal das Missões, Região da Diversidade, Fronteira Noroeste), • Macrorregião Norte (Caminho das Águas, Alto Uruguai Gaúcho, Região do Planalto, Região das Araucárias, Região do Botucaraí, Rota da Produção), • Macrorregião Sul (Região Sul e Pampa), • Macrorregião Serra (Caxias, Campos de Cima da Serra, Vinhedos, Uvas e Vales) • Macrorregião Vales (Jacuí/Centro, Santa Cruz do Sul, Vale das Montanhas e Vale da Luz).

Fonte: Correio do Povo