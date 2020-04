Siga nossa página

Sarandi - De forma unânime, autoridades decidem por reabertura do comércio

Publicado por Joel De Brito em Quarta, 15 Abril 2020 19:49 .

Aconteceu no início da noite de quarta-feira, dia 15, uma reunião com representantes do Poder Executivo, Legislativo, lideranças da Acisar e da Brigada Militar.

De forma unanime, as autoridades concordaram que a partir do que foi adiantado pelo Governador Eduardo Leite em seu pronunciamento realizado na tarde de 15 de abril, o comércio deve ser aberto, com todas as medidas sanitárias e de higiene mantidas e reforçadas.

A reabertura do comércio será permitida a partir da publicação do Decreto Municipal, desde que atendidas os protocolos de segurança técnica em saúde que devem ser anunciados na quinta-feira, 16 de Abril.

Decom - P.M.Sarandi