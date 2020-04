Siga nossa página

DiárioRS e Instrumental de Galpão entregam cerca de R$15.000,00 em doações

Publicado por Joel De Brito em Sexta, 17 Abril 2020 09:49 .

Na tarde de quinta-feira, dia 16, o DiárioRS e o Grupo Instrumental de Galpão realizaram a entrega de centenas de cestas básicas e produtos de higiene e limpeza, tendo uma arrecadação total aproximada de aproximadamente R$15.000,00 levando em consideração os valores das cestas e produtos.

As doações foram obtidas através de uma LIVE (CLIQUE AQUI PARA ASSISTIR) realizada na noite de segunda-feira, dia 13, com o intuito de levar entretenimento e a boa música gaúcha aos lares da região e claro, arrecadar doações.

Através desta ação, o DiárioRS e o Grupo Instrumental de Galpão distribuíram os donativos para as seguintes entidades e hospitais:

*Hospital Comunitário Sarandi;

*APAE de Sarandi;

Hospital Padre Eugênio de Rondinha;

Lar da Menina de Sarandi;

Hospital Ahcros de Constantina;

Associação Amigos de Santa Ana de Ronda Alta, mantenedora do Lar do Idoso e Casa da Criança do supracitado município;

Patronato Julio Maílhos de Sarandi.

Em nome dos organizadores da ação, queremos manifestar nossa gratidão por todas as pessoas que colaboraram com doações, que irão ajudar milhares de pessoas.

Joel De Brito/DiárioRS