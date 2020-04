Siga nossa página

Sarandi - Maior obra de segurança e integração da história de Sarandi segue a passos largos

Publicado por Thaís Girardi em Sexta, 17 Abril 2020 10:19 .

Centro da cidade e bairros estarão mais próximos ao final das obras do Viaduto Edemir Castelli e da Ponte da Integração Oli Müller

Na tarde de quinta-feira, dia 16, o Prefeito de Sarandi realizou uma visita nas obras de edificação do Viaduto Edemir Castelli, sob a ERS 404, cuja primeira etapa deve ficar pronta próximo ao dia 5 de maio.

Recentemente foi autorizado o lançamento do edital de licitação para a contratação da empresa que vai executar as obras de asfaltamento na Rua Armínio da Silva e os muros de contenção do viaduto. Essa obra vai proporcionar a ligação dos Bairros Santa Catarina, Parque Ipiranga, Vicentinos e Vicentinos II ao centro da cidade pelo viaduto Edemir Castelli.

Outra boa notícia é a recente autorização de licitação para construção da Ponte da Integração Oli Müller, que será construída próximo ao Grêmio Aquático e Bairro Vicentinos.

“São obras importantíssimas para a mobilidade urbana e integração da cidade de Sarandi. Agradecemos a sensibilidade dos senhores vereadores que apoiam estes importantes projetos que vão impactar no desenvolvimento de Sarandi”, citou o líder do executivo sarandiense.

Fonte: Decom - P.M.Sarandi