Cotrisal doa R$ 1 milhão a hospitais da região

Publicado por Joel De Brito em Sexta, 17 Abril 2020 11:36 .

Iniciativa da cooperativa tem o intuito de fortalecer o atendimento de saúde em virtude do coronavírus

A preocupação com a comunidade é um dos princípios básicos do cooperativismo que a Cotrisal prioriza historicamente no seu dia a dia.

Diante dos últimos acontecimentos causados pela pandemia do coronavírus, a direção da Cotrisal, sensibilizada pelo atual momento, tomou a decisão de doar aos hospitais da região o valor de um milhão de reais.

O presidente Walter Vontobel reafirma a preocupação com o bem estar das pessoas. “Nossas ações refletem nossos valores, acreditamos que momentos difíceis servem para unir as pessoas através da cooperação, o nosso objetivo é colaborar para o enfrentamento dessa doença”, ressaltou Vontobel ao explicar que os recursos destinados aos hospitais deverão auxiliar o que for necessário, atendendo as demandas de cada instituição.

“Com atitudes atentas, serenas e colaborativas, mais do que nunca o cooperativismo é ajudar quem precisa por meio de ações que concretizem o sentimento de solidariedade”, finaliza.

