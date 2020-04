Siga nossa página

Liberato Salzano - Gestor municipal, cacique e brigada militar se reúnem para orientar a comunidade indígena sobre o Coronavírus

Publicado por Thaís Girardi em Quarta, 22 Abril 2020 08:22 .

O prefeito municipal, Gilson De Carli, o cacique da tribo indígena e os representantes da Brigada Militar, Fernanda e Felipe estiveram reunidos na reserva indígena orientando as pessoas sobre o Coronavirus. Os mesmos passaram informações sobre as formas de disseminação e métodos para prevenção do vírus.

Na ocasião o prefeito municipal realizou a entrega de donativos para a manutenção familiar daquela comunidade, e falou sobre a importância das ações desempenhadas neste período “Estamos passando por um momento delicado onde a nossa missão como gestor municipal é orientar a população e buscar alternativas para que o nosso município continue seu desenvolvimento independente das dificuldades que estamos enfrentando ” afirma Gilson.

Fonte: Cristina Ferreira de Lima - AIP