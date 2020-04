Siga nossa página

Rondinha - Secretaria Municipal de Assistência Social confecciona máscaras de prevenção e aventais

Publicado por Thaís Girardi em Quarta, 22 Abril 2020 08:33 .

A Secretaria Municipal de Assistência Social através do CRAS está confeccionando máscaras de TNT descartáveis, de tecidos laváveis e aventais, atividade desenvolvida com ajuda dos ofiçineiros. A iniciativa visa auxiliar os munícipes rondinhenses neste período de combate a Pandemia do Coronavírus (COVID-19). As máscaras e aventais também são utilizados pelos trabalhadores da rede socioassistencial no atendimento aos usuários.

As máscaras em tecido podem ser lavadas desde que o usuário utilize as recomendações de proteção do Ministério da Saúde, lavando diretamente com água corrente e sabão. A orientação a população é que se faça o uso da máscara sempre que precisar sair de casa, cuide-se e proteja a sua família.