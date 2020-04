Siga nossa página

Sarandi - Hospital Comunitário Sarandi recebe R$120.000,00 da Cotrisal

Publicado por Thaís Girardi em Quinta, 23 Abril 2020 08:59 .

Na manhã do dia 22/04/2020, o Presidente do Hospital Comunitário Sarandi Sr. Ulisses Afonso Toazza, recebeu da Cotrisal-Cooperativa Triticola Sarandi Ltda, através de seus dirigentes Sr. Walter Vontobel e Sr. João Carlos Chini, uma expressiva doação no valor de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), para auxiliar a Entidade no enfrentamento do coronavirus, os quais serão aplicados no custeio de despesas necessárias no preparo e nos atendimentos da população acometida pelo COVID-19.

A Cotrisal tem por princípio sempre estar ao lado das causas sociais, auxiliando nas necessidades, isto temos presenciado sempre, em especial neste momento quando todos se unem para a solidariedade, a Cooperativa elegeu ajudar o hospital, que tem pela frente muitas incertezas quanto a quantificar despesas, quando se trata de Pandemia.

A Diretoria do Hospital sensibilizada agradece a doação, que certamente vem amenizar as dificuldades financeiras a serem enfrentadas, caso as demandas se acentuarem nos próximos meses.

Nosso sincero agradecimento à Cotrisal. Muito obriagado!

Fonte: Hospital Comunitário Sarandi