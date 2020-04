Siga nossa página

Sarandi - Transporte aéreo é um incentivo ao desenvolvimento local

Publicado por Thaís Girardi em Quinta, 23 Abril 2020 14:16 .

Nesta semana ocorreu uma reunião entro o Governo Municipal de Sarandi e Gianni Bozzetto, Presidente da Associação Sarandiense de Aerodesporto. Na oportunidade foram debatidas medidas administrativas para vencer a burocracia para que o aeroporto continue operando, dentro da legalidade. Outro assunto levantado foi acerca da pavimentação asfáltica do aeroporto.

De acordo com os líderes do executivo, a administração pública tem o conhecimento de que todas as cidades do mundo que investiram em transporte aéreo e acabaram se desenvolvendo e se destacando em relação às demais, face a eficiência e dinamicidade do transporte aéreo.

Governo Municipal está buscando vencer toda burocracia referente a demanda, no sentido de viabilizar o projeto que prevê a pavimentação asfáltica do aeroporto.





Fonte: Decom - P.M.Sarandi