Com discurso forte, Moro anuncia saída do governo Bolsonaro

Publicado por Joel De Brito em Sexta, 24 Abril 2020 12:17 .

Ex-ministro da Justiça considerou ofensivo ato que terminou com exoneração de diretor-geral da PF

Sergio Moro não é mais ministro da Justiça. Com um discurso forte, permeado por revelações importantes, o anúncio da saída foi feito nesta sexta-feira, em Brasília, horas depois da confirmação da demissão do diretor-geral da Polícia Federal. Moro é o segundo ministro a deixar o governo federal em pouco mais de uma semana.

O discurso de saída de Sergio Moro começou elencando os seus principais feitos à frente da pasta do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a exemplo do que então ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta fez na sua manifestação de despedida.

Aos poucos, Moro começou a deixar claro que já não era mais bem-vindo no cargo de ministro da Justiça, com sinalizações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. A principal questão citada por ele foi a autonomia da Polícia Federal e a razão para uma troca na diretoria-geral. Segundo o agora ex-ministro, o chefe de Estado admitiu que a exoneração de Valeixo era uma interferência política e que o desejo era ter no cargo alguém mais próximo. "O presidente me disse, mais de uma vez, que ele queria alguém com quem tivesse o contato direto, que pudesse ligar, obter relatórios de inteligência e informações. E este não é papel da Polícia Federal revelar este tipo de coisa. A autonomia da PF é um valor fundamental que precisa ser preservado no estado de direito", disse Moro.

Moro afirmou que não tinha problema em trocar o diretor-geral da Polícia Federal, mas explicou que precisava de um motivo. "Sempre disse que não tinha problema, mas eu precisava de uma causa. Mau desempenho, um erro grave. O que eu observava, porém, era um bom desempenho, um bom trabalho. As operações e as quedas nos índices de criminalidade indicavam isso. Não é uma questão de nome, até porque existem outros bons nomes. O grande problema de trocar era que haveria a violação de uma promessa", argumentou citando que havia recebido carta branca de Bolsonaro antes do começo da gestão no Ministério da Justiça.

No começo do ano, o presidente disse que estudava a recriação do Ministério de Segurança Pública, o que tiraria o comando da Polícia Federal, o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os três órgãos mais importantes, da pasta de Moro.

Em agosto do ano passado, o presidente disse que o diretor da PF era subordinado a ele e não a Moro, sinalizando que pretendia trocar o comando.

Valeixo foi indicado por Moro para a direção-geral da PF ainda em novembro de 2018, durante a transição presidencial. Ele era superintendente da Polícia Federal no Paraná, onde, assim como Moro, atuou na Operação Lava Jato.

Nome preferido

Jornais do centro do país indicam que o atual ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, homem de confiança de Bolsonaro, pode ser o novo ministro da Justiça. Oliveira é ex-policial militar e advogado.

Jorge Oliveira também foi assessor jurídico do então deputado federal Jair Bolsonaro e chefe de gabinete do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Em 1 de janeiro de 2019, assumiu a subchefia de Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência da República no governo Bolsonaro. No dia 21 de junho de 2019, assumiu a função de ministro-chefe da Secretaria Geral.

Fonte: Correio do Povo

Foto: Isaac Amorim