São José das Missões - Confirmado primeiro caso de coronavírus no munícipio

Publicado por Joel De Brito em Domingo, 26 Abril 2020 12:53 .

A Rádio Comunitária de Vanguarda FM entrou em contato com o COE após confirmação do primeiro caso de COVID- 19 em São José das Missões. Segundo informações, o paciente trata-se de um homem, com 81 anos que encontra-se em isolamento domiciliar em estado estável. O Exame foi realizado no Laboratório CEMICRO/Genevo da UFSM Campus de Palmeira das Missões.

O teste de contraprova já está sendo realizado.

Segue informações oficiais:

A Prefeitura Municipal de São José das Missões, através da Secretaria Municipal de Saúde e do Centro de Operações Emergenciais (C.O.E.), vem por meio desta, informar a comunidade a confirmação de um caso de Covid-19 analisados no Laboratório CEMICRO/Genevo da UFSM Campus de Palmeira das Missões. O teste de contraprova já está sendo realizado. O 1º caso se trata de um paciente de 81 anos do sexo masculino. O paciente já está em isolamento domiciliar e segundo a equipe de saúde que está monitorando e prestando todos os devidos atendimentos ao paciente e à família, o mesmo apresenta um quadro de saúde estável. É importante que toda a população siga todas as recomendações de prevenção e segurança no combate à Pandemia do Coronavírus.

Fonte: De Vanguarda FM