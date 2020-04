Trindade do Sul - Município confirma primeiro caso de Coronavirús

Publicado por Joel De Brito em Domingo, 26 Abril 2020 14:05 .

A Secretaria Municipal de Saúde de Trindade do Sul confirmou na manhã deste domingo (26/04), o primeiro caso POSITIVO de Covid-19, no município. A paciente uma senhora 70 anos está internada na UTI em Frederico Westphalen.

Já a outra paciente de 56 anos que também havia coletado material testou NEGATIVO para Coronavírus. Os exames foram realizados no LACEN em Porto Alegre. Reforçamos o apelo para que a população permaneça em casa como forma de prevenção ao vírus e tome as medidas de higiene recomendadas, se realmente for necessário sair de casa, o uso de máscara é obrigatório.

Mais uma vez: Pessoas acima de 60 anos e dos grupos de risco devem ficar recolhidas em suas casas.

Fonte: AIP Prefeitura