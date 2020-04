Cotrisal distribui R$ 1.423.262,56 em bonificação aos produtores de leite

Município Litragem Valor Adicionado COTRISAL 77.413.974 13.934.872,21 CAMPINAS DO SUL 5.412.062 974.196,11 CHAPADA 7.590.596 1.366.342,27 CONSTANTINA 3.626.313 652.753,06 NONOAI 145.422 26.176,63 PALMEIRA DAS MISSOES 605.379 108.971,01 PASSO FUNDO 752.371 135.430,25 SARANDI 3.966.142 713.923,84 JACUTINGA 429.186 77.255,46 LIBERATO SALZANO 482.398 86.833,86 RONDA ALTA 4.150.515 747.111,83 RONDINHA 17.296.847 3.113.512,20 SERTAO 788.483 141.930,58 ENTRE RIOS DO SUL 28.305 5.095,03 IPIRANGA DO SUL 1.255.118 225.927,03 TRES PALMEIRAS 3.978.966 716.232,22 TRINDADE DO SUL 1.111.565 200.086,82 BARRA FUNDA 1.635.184 294.340,66 COQUEIROS DO SUL 966.255 173.930,35 ENGENHO VELHO 412.927 74.328,76 GRAMADO DOS LOUREIROS 900.101 162.022,33 NOVA BOA VISTA 6.332.303 1.139.843,73 NOVO BARREIRO 1.248.246 224.690,03 PONTAO 3.742.669 673.697,67 SAGRADA FAMILIA 76.787 13.822,01 SAO JOSE DAS MISSOES 843.574 151.847,21 ALM TAMANDARE DO SUL 975.247 175.548,96 CRUZALTENSE 74.059 13.330,96 NOVO XINGU 3.091.516 556.487,13 QUATRO IRMAOS 519.916 93.587,28 SAO PEDRO DAS MISSOES 380.592 68.508,31 PALMEIRA DAS MISSOES 1.287.567 231.768,00 PASSO FUNDO 18.329 3.299,30 SEBERI 1.252.422 225.441,73 BOA VISTA DAS MISSOES 541.396 97.453,78 DOIS IRMAOS DAS MISSOES 1.495.216 269.145,77