Siga nossa página

Sarandi - Retomado Concurso 01/2019: as próximas etapas serão a realização das Provas Práticas e de Título

Publicado por Joel De Brito em Segunda, 27 Abril 2020 11:51 .

O Município de Sarandi torna pública as convocações para as Provas Práticas e de Títulos referentes ao Concurso Público 01/2019.

A Prova Prática para os cargos de Operador de Máquinas Pesadas e Mecânico, será realizada para todos os candidatos convocados na data de 17 de maio de 2020, conforme horário definido no edital.

A entrega dos documentos da Prova de Títulos será realizada nos dias 14 e 15 de maio de 2020, no Paço Municipal, localizado na Praça Presidente Vargas, S/N – Centro, na cidade de Sarandi – RS das 08h00min às 12h30min, para todos os convocados.

As informações completas podem ser no site da Prefeitura Municipal de Sarandi (https://www.sarandi.rs.gov.br/noticias/item/concurso-p%C3%BAblico-n%C2%B0-01-2019-prorrogado.html) e no site da empresa organizadora do concurso (https://www.eplconcursos.com.br/).

Decom - P.M.Sarandi