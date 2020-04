Siga nossa página

Nova Boa Vista - Em tempos de pandemia a Solidariedade se solidifica

Publicado por Thaís Girardi em Segunda, 27 Abril 2020 14:12 .

Nas últimas semanas a rotina de muitas pessoas mudou, tanto nas suas casas, como no trabalho. As pessoas sentiram a necessidade de se proteger do novo Coronavírus, e além dos principais cuidados com a higiene pessoal e dos locais onde frequentam, seja em suas casas, no trabalho ou comércio, também surgiu a ideia da prevenção a partir do uso de máscaras. Em Nova Boa Vista a localidade de Cachoeirinha teve voluntárias, utilizaram o dom da costura para prover o bem a todos. Acompanhe o relato de Adriana Panzenhagen e Sheila Gross.

“A ideia de fazer as máscaras surgiu num primeiro momento para atender as necessidades de nossas famílias. Depois, como vimos que não era tão difícil fazer e algumas pessoas pediram, decidimos fazer também para a nossa comunidade, Linha Cachoeirinha.

Nós recebemos doações de materiais para confeccionar as máscaras e também colaboração em dinheiro que está sendo utilizado para comprar o material que falta, por exemplo elásticos, pelas quais nós queremos agradecer muito, pois assim podemos fazer mais máscaras e distribuir para mais pessoas.

Ficamos felizes em estar fazendo isso pois esse é um momento em que todos precisam se ajudar.

Até o momento foram confeccionadas 118 máscaras e destas 100 já foram doadas.

Queremos deixar um recado pedindo para quem puder fique em casa e se tiver que sair que se protejam usando a máscara.

E se algum morador de Linha Cachoeirinha ainda não tem a sua máscara e quiser que entre em contato”.

Depoimento das voluntárias Adriana Panzenhagen e Sheila Gross.

Caso você esteja realizando um gesto voluntário como este, entre em contato conosco, vamos contar a sua história!

Fonte: Joseane Paula Steffens - Assessora de Imprensa e Comunicação da Prefeitura Municipal de Nova Boa Vista/RS/Fotos: Arquivo Pessoal