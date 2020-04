Siga nossa página

Sarandi - Centro de Atendimento Municipal de Saúde Claudino G. Soligo (Postão) será revitalizado

Publicado por Thaís Girardi em Terça, 28 Abril 2020 10:03 .

Na manhã da sexta-feira, 24 de abril, foi assinado o contrato que prevê o início das obras de revitalização do Centro de Atendimento Municipal de Saúde (Postão), que atende a população de Sarandi durante as 24 horas do dia.

Estiveram presentes na assinatura representantes do Poder Executivo, Secretário de Saúde Gilmar Picollo, representante de uma das empresas contratadas e colaboradores da saúde.

A revitalização prevê a reforma do telhado do Postão, cujo investimento será R$50.066,53 (cinquenta mil sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos) e também a pintura interna e externa no valor de R$ 84.471,41 (oitenta e quatro mil quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e um centavos).

O valor total será de R$134.537,94 (cento e trinta e quatro mil quinhentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos) que serão investidos na melhoria da infraestrutura do Postão, garantindo a conservação do patrimônio público e a excelência do atendimento público de saúde ofertado pelo governo municipal.

Fonte: Decom - P.M.Sarandi