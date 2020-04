Siga nossa página

Trindade do Sul - Município confirma 2 novos casos de Covid-19

Publicado por Joel De Brito em Terça, 28 Abril 2020 11:28 .

A Secretaria municipal de Saúde confirmou na manhã de hoje (28/04) dois novos casos de Coronavírus em Trindade do Sul. Trata-se de dois pacientes do sexo masculino, sendo um de 49 e outro de 41 anos. Os dois permanecem em isolamento domiciliar. Informamos também que uma senhora de 87 anos está internada e isolada no Hospital Santa Rosa de Lima, com suspeita Covid-19.

Foi coletado o material e encaminhado ao LACEN de Porto Alegre.

No total o município tem 3 casos confirmados de Covid-19.

Fonte: AIP Prefeitura