Siga nossa página

Nova Boa Vista - Reavaliação da estiagem no Município

Publicado por Thaís Girardi em Quinta, 30 Abril 2020 08:24 .

O Poder Público de Nova Boa Vista monitora a situação da estiagem desde que os registros de precipitação começaram a minguar, no começo de dezembro.

Em reunião no início da tarde de hoje (29), no Gabinete da Prefeitura Municipal, a estiagem e suas consequências para a área rural do Município foi colocada em pauta. O Secretário Municipal de Agricultura, Mateus Stochero; Chefe do Escritório Municipal da Emater/Ascar, Lisiane Staggemeier Mattje; o Extensionista Rural e Técnico Agrícola, Adilson Wagner; Representante da Defesa Civil do Município, Fábio Steilmann; Assessor Jurídico, Guilherme Steffen e o Prefeito Municipal Daniel Thalheimer, reavaliaram à situação de escassez de água em território Novaboavistense. Em relação as culturas da soja que já foi totalmente colhida e de milho as perdas já foram computadas, em relação a atividade leiteira essa perda também será a longo prazo, pois a silagem safrinha perdeu muito em qualidade, principalmente em relação a energia da silagem, e que reflete diretamente na produção de leiteira, a estiagem também está causando perdas em relação a formação de pastagens, atrasando as pastagem de inverno que tem como consequência diminuição da produção leiteira e aumento do custo de produção pois aumenta o consumo de silagem e ração.

O encontro proporcionou uma troca de informações entre os que vivenciam diretamente o cenário atual nas propriedades rurais. O panorama geral e levantamentos foram repassados pelo Extensionista Rural e Técnico Agrícola, Adilson Wagner, dentre outros pontos, foram destacados a perda da produção agrícola, estimada em 20% na cultura da soja e milho e perda de 40% na produção de milho para silagem safrinha, na produção leiteira o percentual chegou a 20%. O prognóstico do clima que traz previsão de pouquíssimas precipitações de chuva. Foi relatado o fato de municípios da Região já terem declarado a situação de emergência;

A preocupação foi compartilhada pelos presentes, que vem monitorando o cenário, observando fatos e avaliando dados para, somente bem embasadas e com responsabilidade, serem tomadas medidas emergenciais. Estão aumentando significativamente o número de propriedades rurais que estão construindo tanques para serem abastecidos com água e hidratar seus animais.

Fonte: Assessoria de Imprensa e Comunicação de Nova Boa Vista/RS