Sarandi - Confirmado segundo caso de COVID-19 no município

Publicado por Joel De Brito em Segunda, 04 Mai 2020 19:10 .

A Secretaria Municipal de Saúde de Sarandi, através de uma nota informou na noite de segunda-feira, dia 04, a confirmação do segundo caso de COVID-19 em Sarandi.



O paciente encontra-se bem e em observação no Hospital Comunitário Sarandi. Trata-se de um homem com 66 anos, que realizou o teste rápido no Centro de Atendimento Municipal de Saúde (Postão).

Todas as medidas necessárias de isolamento para com os familiares e pessoas que entraram em contato com o paciente estão sendo tomadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

A Secretaria de Saúde solicita, mais uma vez, que a população realize as ações de prevenção e adote o isolamento domiciliar. Qualquer dúvida ou sintomas do Coronavírus, ligue para o fone: 54 9 91879959.



Boletim atualizado na segunda-feira, 04 de Maio às 19h00min.

Decom - P.M.Sarandi.